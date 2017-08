Yerko Ávalos oficializó su candidatura a la Cámara de Diputados

Quiere escuchar a la gente.

El periodista y ex notero de Mucho Gusto, Yerko Ávalos, hace bastante tiempo que se alejó de la televisión para dar paso a una carrera político que lo llevó a convertirse en candidato a diputado por la región de Coquimbo de la mano de Amplitud. A través de cuenta de Facebook se mostró satisfecho de este paso.

“Estoy muy contento, hoy (domingo) oficialmente inscribimos nuestra candidatura a Diputado por mi querida Región de Coquimbo, como la mayoría sabe soy nacido y criado en Coirón, tierra del Valle De Choapa, del puente colgante y de los petroglifos”, comenzó manifestando.

Ávalos agregó “Comenzamos la cuenta regresiva, el desafío es grande pero no inalcanzable, tengo fe en Dios, y sé que con el apoyo de ustedes y de mis cercanos seremos capaces de comenzar a trabajar en una nueva conciencia, con sentido común, con valores, con respeto a la naturaleza y a nuestro entorno, soy un convencido de que aún estamos a tiempo, es momento de que nuestra región fije su mirada en quienes hemos nacido en esta tierra”.

Por otra parte, aseguró “Sobre la Educación, la Salud y la Delincuencia, a mí no me lo cuenta un comando, lo he reporteado, lo he denunciado y lo he vivido…”.

Finalmente, sostuvo que quiere juntarse con la gente para compartir ideas y escuchar las que ellos tienen.