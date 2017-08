Finalmente se supo la verdad tras la furia de Gary Medel en grabación de comercial

El ‘pitbull’ se enojó cuando un productor le pidió una pirueta que colocaba en riesgo su integridad…

Si hay algo que caracteriza a Gary Medel es su carácter. Uno que lo ha llevado a convertirse en una fiera dentro, pero también fuera de la cancha…

Es por eso que la molestia que mostró el jugador en un set de grabación en Turquía no pareció fuera de lo común, sobre todo considerando que le estaban exigiendo colocar su integridad en riesgo para la realización de un comercial.

De acuerdo a lo que se pudo ver en el registro, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, al crack de ‘La Roja’ le estaban pidiendo realizar una chilena en el aire y caer sobre una piscina de espuma. “Tay más hueón. Yo no lo voy a hacer, estai loco… mira no me da seguridad para nada”, dijo el mediocampista al notar lo endeble de la estructura.

De hecho, ante la insistencia del productor, lo retó a que él lo hiciera. “Dale… hazlo tú y después lo hago yo (…) No me das la seguridad. Yo tengo que ir a entrenar y después jugar. Estoy recién llegado a Turquía, y no lo voy a hacer. Así que esto me lo arreglan primero y me llaman para volver”, dijo la nueva estrella del Beşiktaş antes de retirarse indignado.

Sin embargo, el diálogo protagonizado por el seleccionado no fue más que una iniciativa de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para crear conciencia entre los trabajadores de la importancia de la seguridad y el autocuidado.

“Buscamos llamar la atención de forma potente, y qué mejor ejemplo que Gary Medel, el defensa más seguro y querido de La Roja”, explicó al diario ‘Las últimas Noticias’ Javiera Sánchez, jefa de Marketing Institucional de entidad.

El objetivo es que las personas se informen sobre sus derechos y obligaciones en relación al seguro social, e invitar a las empresas a trabajar junto a sus trabajadores, de manera de generar espacios más seguros. “Estamos muy contentos con el éxito de la campaña, porque busca posicionar un objetivo estratégico por el que trabajamos día a día: la construcción de una cultura preventiva a nivel nacional. Estamos convencidos que eso debe nacer desde la decisión individual de cuidarse y vivir diariamente con una actitud vigilante ante los riesgos a los que todos estamos expuestos. En ese sentido, el ejemplo de Gary es muy claro, es un trabajador que decide cuidarse y que, al igual que todos, ha trabajado duro para llegar donde está”, dijo al diario.