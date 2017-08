[VIDEO] Así fue el día de furia de Gary Medel en Turquía en plena grabación de spot

No le gustaron las condiciones de seguridad.

Gary Medel mostró todo su genio en Turquía y, con justa razón, dejó a todos botados en plena grabación de un comercial, acusando horribles medidas de seguridad.

En el spot, le pedían subir a una escalera para realizar una chilena en el aire y caer sobre una piscina de espuma, pero el “Pitbull” se dio cuenta de lo endeble de la zona donde debía aterrizar.

“Tay más hueón, hueón. Yo no lo voy a hacer, estai loco, mira no me da seguridad para nada”, comenzó con sus descargos.

Uno de los productores le dijo que no pasaría nada, ante lo cual Gary respondió “dale, hazlo tú y después lo hago yo”, a lo que obviamente la persona de acento español se negó.

“No me das la seguridad. Yo tengo que ir a entrenar y después jugar. Estoy recién llegado a Turquía y no lo voy a hacer. Así que esto me lo arreglan primero y me llaman para volver, ahora me voy”, dijo muy respetuosamente el chileno, para irse sin dar más explicaciones.

Acá está el video que publicó el medio ElFiltrador: