Presidente de la CPC, Alfredo Moreno, por rechazo a Dominga: “Estamos hipotecando el futuro de Chile”

El ex ministro fue enfático en señalar que “el proyecto cumplía con todos los requisitos, lo que hemos visto es una pérdida relevante para el país que no tiene justificación”.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Moreno se refirió al rechazo al proyecto Dominga y también al proyectos del fondo de pensiones.

El ex ministro fue enfático en cuestionar la decisión del comité de Ministros sobre el proyecto Dominga. “En la confederación tenemos un informe que sacamos de forma periódica y lo que usted observa en que en cada uno de esos informes, cada vez la inversión que estaba en proceso para ser aprobada, es menos; cada vez los plazos para poderlos aprobar son mayores y cada vez la probabilidad de que un proyecto va a ser aprobado es más pequeña. Cada vez el proceso de inversión se hace más pequeño, la tasa de inversión de Chile está en los niveles más bajos de muchísimos años, y por eso lo que estamos hipotecando es el futuro de Chile, no hay misterio en eso. Lo que pasa en la Higuera, por ejemplo, no solamente han quedado afuera inversiones en las últimos años, sino que también es una de las comunas más pobres de Chile”, indicó.

El presidente de la CPC sostuvo que los efectos “es fácil verlo en La Higuera y en Santiago nos miramos entre nosotros. Pero ese mismo efecto es lo que pasa cuando se están cayendo las inversiones, con Dominga y otros proyectos que están quedando retrasados. El caso de Dominga es complejo porque cumplía con todos los requisitos”.

La visión de Moreno es crítica, ya que precisó que “más que un conflicto yo diría que es un proceso político de aprobación, cuando uno esperaría un proceso técnico de aprobación, aquí ha habido cosas que se han interpuesto en el camino de la aprobación de la minera Dominga. Hoy escuche al ministro del Medio ambiente y dijo que el proyecto cumplía con todos los requisitos, de tal manera que aquí hay otros elementos. Estamos hablando de algo que significa trabajado para mucha gente, una inversión importantísima para la región y para Chile”.

Agregando que “para hacer un proyecto como el Dominga son años y años y centenas de millones de dólares para hacer los estudio para poder llegar a la etapa en la que el proyecto se encuentra ahora, entonces la pregunta es quienes van a tomar el camino de hacer otras evaluaciones de proyectos, presentar otros proyectos si no hay la posibilidad de poder revertir si va a ser aprobado o no.

“Me parece que más bien hemos tenido un proceso político, pero lo concreto es que lo que refiere a las variables medioambiental, el impacto a las comunicad, el proyecto cumplía con todos los requisitos, lo que hemos visto es una pérdida relevante para el país que no tiene justificación”, sostuvo.

Proyecto de pensiones

Respecto a al anuncio del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de quitar la urgencia al proyecto regulatorio de las administradoras de fondo de pensiones, sostuvo que “en Chile el 25% de la población va a estar por sobre los 60 años y hoy día el proyecto de la pensiones es muy importante, los años venideros vamos a tener un país con gente de mucha más edad, es un proceso que se está dando aceleradamente, es algo que hay que mirarlo bien, ojalá el resto de los proyectos se vieran de la misma manera, cuando algunas de las propuestas que se han hecho contradicen lo que dicen los principales técnicos en esta materia. El objetivo tiene que ser uno solo”.

Agregando que “aquí hay dos elementos: uno en el cual está todo el mudo de acuerdo, que hay que ir en ayuda de las personas que tienen pensiones más bajas y por las razones que sea, no han podida llegar con pensiones razonables. La pregunta es cómo se financia. Lo que propone este proyecto es que dentro del sistema previsional pagan solo estas personas que tienen trabajos formales, las personas que tiene rentas, pero no pagan los honorarios, aquí hay algo que no corresponde”.