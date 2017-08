El dramático relato de René Orozco sobre su hermano que cumple condena en Punta Peuco

Aseguró que en un momento se olvidó de su mamá.

El doctor y ex presidente del Club Deportivo de Universidad de Chile, René Orozco Sepúlveda (87), se refirió al estado de salud y la situación que enfrenta su hermano el general (R), Héctor Orozco Sepúlveda (91), quien ingresó este lunes a Punta Peuco para cumplir condena por dos homicidios calificados registrados a fines de 1973.

En conversación con El Mercurio, el nefrólogo manifestó “Mi hermano estaba en juicio hace mucho tiempo… esto se había postergado. Además que está en condiciones absolutamente deplorables, no conoce a la gente, no conoce a nadie”.

Agregando que “le voy a contar algo, que ya sabe toda la familia así que no hay problema: De repente se olvidó que tenía a su mamá”.

El ex presidente de la U comentó “Mi mamá murió casi a los 106 años, mi papá, casi 20 años antes. Vivió 21 años con nosotros. Mi hermano venía a buscarla todos los sábados. De repente no vino a buscarla más porque se olvidó. Estaba con un deterioro mental ya muy serio. Llevarlo preso en esas condiciones, ya la justicia se transforma en venganza, que es lo que está pasando”.

Consultado si su hermano tiene alzhéimer sostuvo que “Es un deterioro muy severo. Él no se comunica con nadie. Esta no es justicia, es venganza. Y cerrando Punta Peuco se van a terminar de vengar con todos los viejos que están ahí”.

A su juicio “la justicia no tiene que ver con venganza, no es propia de una sociedad humanizada. Que se castigue a las personas en el momento en que no se dan ni cuenta, deja de ser justicia. Y sin embargo, son los mismos que están festejando la matanza de embriones. Hay algunos que ni siquiera han respetado su juramento hipocrático”.

Finalmente, sobre si irá a visitar a su hermano al penal comentó “Yo tengo tres marcapasos. Camino poco. Tengo el corazón bien cableado. Seguramente voy a ir a verlo si Punta Peuco sigue y no lo tienen viviendo en un calabozo de cemento… Así se cubriría de gloria mi ex alumna de Medicina, la actual Presidenta Michelle Bachelet”.