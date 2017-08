La insólita teoría de Johnny Herrera para explicar los 16 años de la U sin ganar en el Monumental

Además el portero y capitán de los azules le mandó un “palo” a Esteban Paredes en la previa del Superclásico.

En la Universidad de Chile siguen preparando el partido más importante del año ante Colo Colo en el Estadio Monumental y para ello Johnny Herrera sigue calentando el duelo.

En ello, el portero y capitán de los azules conversó con LUN y tuvo palabras para los 16 años en que los azules no han podido ganar en Macul: “Para mí es una maldición. Si me preguntas, no le encuentro una explicación coherente. No me voy a poner a hablar de penales, expulsiones…“.

“Veo un plantel más competitivo que sólo he visto en la selección. Hay jugadores más identificados con el club y eso nos ilusiona“, agregó respecto a la ilusión que hay en los hinchas azules de poder llevarse una victoria ante el clásico rival el próximo domingo.

Al finaliza, le dejó un recado a Esteban Paredes: “cuando uno quiere jugar, juega igual. Sobre todo estos partidos“, cerró Herrera sobre la supuesta lesión del goleador albo.