Ossandón no concretó encuentro con José Antonio Kast

Cecilia Morel estará en Puente Alto.

El senador de RN y ex aspirante a La Moneda, Manuel José Ossandón, no se reunió con el candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, luego que éste lo contactara durante la semana pasada. Desde los equipos de los parlamentarios admiten que el ex alcalde de Puente Alto habría rechazado la idea por el momento.

Una iniciativa que surgió luego que ambos coincidieran en varias temáticas, principalmente valóricas e incluso algunas personas que trabajaron con Ossandón se sumarán al equipo del ex UDI tras las primarias de Chile Vamos.

De acuerdo a la información entregada por T13.cl, en privado el senador habría manifestado que es complejo sostener un encuentro en estos días debido a la presión que tiene por parte de su partido para reunirse con Sebastián Piñera, cita que podría darse el fin de semana.

Pero desde el equipo de Ossandón aseguran que no se pudo reunir con Kast por algunos problemas de agenda. La semana pasada el senador habría enviado un documento a Piñera relacionado con la clase media para que lo pudiera utilizar durante su campaña como insumo.

Mientras que, Cecilia Morel participará este miércoles en una actividad en Puente Alto lo que se convertiría en un acercamiento con el electorado de Ossandón.