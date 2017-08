Proyecto de Migración: Diputada Núñez espera que exista una voluntad real en relación al tema

Aseguró que Chile necesita una regulación en el tema.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura la diputada de RN, Paulina Núñez, sostuvo que no cree que el Gobierno quiera dejar “amarrado” el proyecto de Ley sobre Migración si es que se avanza con la celeridad que se está esperando. “Yo prefiero que se apruebe lo más pronto posible porque la urgencia en materia de tener una nueva ley de Migración y Extranjería actualizada, moderna, que regule es muy necesario”, comentó.

Además, indicó que este fue un compromiso de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet por lo que espera que no sea solamente la firma de un proyecto.

“Nosotros tenemos una realidad en el norte del país que hace tres o cuatro años distaba bastante de lo que ocurría en Santiago o en otras regiones de nuestro país, y hoy día me atrevería a decir que ya todos los chilenos estamos notando un efecto migratorio u ola migratoria que estamos enfrentando solos. Nosotros no sabemos quién ingresa a Chile, así de drástica y categórico”, afirmó.

Por lo que a su juicio “lo mínimo que podemos tomar de aquí en justicia, hago eco de las propias palabras de la Presidenta al momento de firmar el proyecto el día lunes en La Moneda (…) y ella dice necesitamos una nueva ley de migración moderna, que regule y que este a la altura de los fenómenos migratorios que se están produciendo….”.

La parlamentaria sostuvo que somos uno de los países que tiene un importante ingreso ilegal, y que una gran cantidad de personas que ingresan como turistas no es a eso lo que vienen, pero es la alternativa que tienen.

Núñez, indicó que esperan que exista una voluntad real que no quede solamente en el proyecto y que se pueda avanzar rápidamente en su tramitación. “Lo que no puede pasar es lo que ocurrió con este Gobierno, llega la Presidenta Bachelet se encuentra con un proyecto ingresado (…) pero no hacen una ni otra cosa”, comentó.

Finalmente, nuestro país se necesita de una regulación importante en el tema.