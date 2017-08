El particular ‘consejo’ de Piñera a sus adversarios, a propósito de las críticas al financiamiento de su campaña

“Que se quejen menos, que trabajen más”, fue el consejo que le envió Piñera a Carolina Goic y Alejandro Guillier…

No se quedó callado. El ex presidente Sebastián Piñera respondió a las críticas lanzadas por Alejandro Guillier y Carolina Goic respecto al financiamiento de las campañas. Esto luego de que no les aprobaran créditos, ni en el Banco del Estado, ya que por ley los parlamentarios están impedidos de recibir recursos fiscales, ni en la banca privada.

“Una elección no es una competencia de billeteras”, dijo el periodista a propósito de la donación de 200 millones de pesos realizada por el ex mandatario a su propia campaña.

Palabras que no quedaron en el aire, ya que, en entrevista con Antofagasta TV, la carta de la derecha a La Moneda mandó el siguiente mensaje. “Si puedo darle un consejo a los otros candidatos: que se quejen menos, que trabajen más. En lugar de andar con tanta descalificación y amargura, planteen sus propuestas con más esperanza y recorran el país”. Además afirmó que ha cumplido absolutamente con lo que dice la ley. “La ley permite un aporte del candidato y estoy feliz de poder aportar a una campaña (…) Le quiero decir al senador Guillier que puede recurrir al Partido Comunista y al Partido Socialista, que son partidos de muchos recursos”, agregó.