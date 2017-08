Alcalde de La Higuera tras rechazo a Dominga: “Es una de las tantas irresponsabilidades de este Gobierno”

El edil fue tajante en señalar que “es una muestra más de lo irresponsable que ha sido este proceso de evaluación en contra de este proyecto”.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos se refirió al rechazo que obtuvo el proyecto Dominga de parte del comité de Ministros.

El edil fue tajante en señalar que “es una muestra más de lo irresponsable que ha sido este proceso de evaluación en contra de este proyecto. Era una tremenda oportunidad, la verdad es que esta situación genera una incertidumbre en el empresariado, en la gente de pensar que difícilmente alguien va a querer levantar un proyecto en la comuna, nos han quitado la oportunidad de poder tener una oferta laboral histórica en un acomuna donde alguna vez, la tuvo… (…) Yo respeto la institucionalidad, pero la respeto cuando es responsable y se hace bien, entonces hoy día las cosas no se hicieron bien, hay una inconsistencia, este ´proyecto se votó políticamente más que técnicamente”.

Galleguillos indicó que era una oportunidad para aumentar los puestos de trabajo “en una comuna donde la fuerza laboral son 1000 personas, en una comuna donde la gente no tiene a quien prestar servicios porque no hay industrias. Existen algunos negocios pero nos vendemos entre nosotros mismos, pero difícilmente algo permanente, algo que te permite tener una inversión. No era lo que la gente esperaba y sin contar con lo que la empresa estipuló el, convenio marco, que establece que la empresa otorgará y compartirá sus ganancias con la comunidad de La higuera”.

Agregando que “todos sabemos que un proyecto minero genera impacto pero todos sabemos que es uno de los motores de la economía, cuando sabemos que una empresa tendrá esta actitud y ofrece compartir sus utilidades, creo que es bastante loable y replicable con proyectos que se desarrollen a futuro en la región o en el país.

En cuanto a los desencuentros que hubo en la votación entre las autoridades, el alcalde precisó que “piensa que el ministro de Energía voto a favor el lunes y el seremi de Energía de acá en la región votó en contra, o sea hay una inconsistencia. Ahora que el ministro Céspedes diga que esto me lo pasaron el viernes y me hacen votar el lunes y sus propios colegas lo rechacen, ni siquiera hay un pauteo”.

Galleguillos fue crítico con la situación vivida en su comuna, indicando que “cuando se presenta una postura a la comunidad, yo hago un trabajo de pauta, pero aquí se nota que no, que hubo una cuestión a la rápida, a la liguera y es una de las tantas irresponsabilidades de este Gobierno. He tenido buena relación con el gobierno regional pero la verdad es que cuando estas cosas pasan, queda la incertidumbre, la desazón que tiene a la gran mayoría de esta comuna, es penoso ver como la gente tenía la esperanza en este proyecto”.