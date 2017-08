La revelación que Pedro Engel le hizo a Kenita Larraín ¡La sorprendió!

¡Qué emoción!

Sorprendida quedó María Eugenia “Kenita” Larraín luego de ser invitada al programa del tarotista estrella de Canal 13, Pedro Engel. Y es que la rubia repasó los altos y bajos que ha tenido su vida, sus relaciones amorosas, y de cómo empezó una carrera en el mundo espiritual.

“Cuando no me casé. Cuando tomé la decisión de casarme y no me casé. Con Iván (Zamorano, su ex novio) me acuerdo que fue tanto el nivel mediático, como haciéndome bolsa, que siento que me desarmé entera. Fue súper complejo”, sostuvo.

No obstante, la pregunta más esperada fue la que tiene relación con su familia. Kenita consultó si sería nuevamente madre, para que un hermanito acompañe a su hija Sophia.

“Aquí veo dos copas, así que demás que viene otra guagüita”. Pero la modelo no quedó tranquila y le consultó si sería niña o niño. “¡Uyy! No soy muy bueno para eso… mejor dejémoselo a las sorpresas de la vida”, le dijo Pedro Engel.