Los duros dardos de Johnny Herrera contra Colo Colo en la previa del Superclásico

El portero y capitán de los azules conversó en profundidad con un diario de circulación nacional y entre otras cosas tuvo palabras para los referentes albos.

En lo que ya se ha transformado en una tónica en las previas de los Superclásicos, Johnny Herrera calentó el duelo ante Colo Colo con frases que revelan su sinceridad, la que claramente no es compartida por los albos.

“Siento que llegamos al clásico en el mejor momento después de mucho tiempo. Este equipo está muy maduro, muy comprometido e identificado con nuestros colores, lo que se siente en la interna. Están todas las condiciones dadas para ganar en el Monumental“, comentó Herrera a El Mercurio.

Lejos de morderse la lengua, el capitán de los azules apuntó a un complot en contra los universitarios, quienes no pueden ganar hacer 16 año en el Monumental: “Lo siento más como una maldición, y lo digo porque siempre pasan cosas atípicas en esa cancha. Hay expulsiones o no nos cobran penales claros. Por ejemplo, recuerdo un clásico donde nos hicieron dos o tres penales y no pasó nada. Luego, con Sampaoli, nos expulsaron un par de jugadores; o nos cobran penales absurdos en contra, como una mano de Osvaldo (González) cuando la pelota, primero, le da en el muslo y luego en la mano. Y no conforme con eso, lo expulsan. Entonces, siempre pasan situaciones extrañas“, comentó el portero.

Pero siempre pendiente de lo que conlleva todo este Superclásico, Herrera apuntó contra los referentes de los albos: “Da lo mismo. No me preocupan Paredes, Valdivia o Valdés por separado. Colo Colo es un conjunto y me tengo que preocupar de los once“, sostuvo el capitán de los azules.

Al finalizar le restó importancia a la “crisis” que viven los albos en la previa del partido: “a nosotros no nos tiene que preocupar Colo Colo. Que quieran echar a Mosa, a su entrenador (Pablo Guede) o que su gente les cante ‘que se vayan todos’ es netamente un problema de ellos. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar ese partidos. Vamos a ir con todo al Monumental“, cerró.