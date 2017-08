Goic emplazó a Piñera a detallar de dónde salen los recursos para su campaña

Aseguró que ha vivido una situación como la de Guillier.

La candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, respaldó este jueves al senador, Alejandro Guillier, en torno al bloqueo que ha denunciado por parte de entidades financieras al momento de solicitar créditos para financiar la campaña presidencial. En la oportunidad, la senadora por Magallanes también emplazó al ex Presidente, Sebastián Piñera, quien manifestó que no se trataba de una competencia de billeteras.

“Sobre el financiamiento público, porque de eso se trata, de las campañas no sólo en la situación de esa candidatura (Guillier) sino también en la mía propia no solamente el Banco Estado no ha otorgado el crédito sino, además tampoco lo han hecho los otros bancos privados”, comentó.

Además, indicó que “De qué nos sirve una ley de financiamiento público si no es operativa, y aquí pareciera que solamente aquellos que tienen recursos, solamente aquellos que son millonarios como Sebastián Piñera pueden participar en una campaña presidencial. Quienes no somos empresarios, quienes no tenemos fortuna no podemos autofinanciar una campaña y necesitamos en esto que la ley funcione”.

Por otra parte, Goic aseveró que “Yo quiero aquí hacerle un emplazamiento al Gobierno, la ley está y parece que el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto para que efectivamente el financiamiento público sea posible sino que le entreguen directamente la banda presidencial a Sebastián Piñera, porque es imposible financiar una campaña de otra manera”.

Agregando “yo quiero preguntarle a Sebastián Piñera que explicite y detalle de donde están saliendo los recursos de su campaña, que lo haga públicamente en esta era de la transparencia”.

Finalmente, manifestó que ella al igual que Guillier ha tenido la negativa de distintas entidades bancarias.