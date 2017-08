Guillier le responde a Piñera luego que manifestara que la campaña no es una competencia de billeteras

Aún no hay respuesta.

El senador y candidato presidencial, Alejandro Guillier, no quedó indiferente a un comentario realizado por el aspirante a La Moneda de Chile Vamos, Sebastián Piñera, en torno a la negativa del Banco Estado de darle un crédito para la campaña debido a que se trata de un parlamentario.

A través de su cuenta de Twitter Guillier indicó “Efectivamente @sebastianpinera elecciones no son competencia de billeteras, pero fácil decirlo cuando cuentas con 200 millones para empezar”. Esto luego que el ex Presidente manifestara que una elección no es una competencia de billeteras.

El senador recordó que Piñera para las primarias se transfirió 200 millones para financiar su campaña, además de los aportes que recibió para ese período.

Si bien Guillier mencionó al ex Jefe de Estado hasta el momento éste no le ha respondido.