Presidenta de la UDI sostuvo que es impresentable que un partido del bloque lleve a un candidato que no respalda al ex Presidente

Sostuvo que el comentario de Molina fue desafortunado.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, calificó como desafortunado el tuit de la ex ministra, Helia Molina, quien manifestó “yo estoy esperando que me violen. Voy esta noche a la fiesta de los violadores que me invitó la presidenta de la UDI”.

“Efectivamente yo creo que no fue un tuit muy afortunado, nadie puede querer que lo violen, la violación es una situación muy dramática (…) y grave para cualquier mujer”, comentó.

Agregando que “Es una situación que alguien que haya pasado una situación como esa no merezca que lo tome así de liviano, por suerte lo borró”.

La congresista afirmó que lo que aquí no puede pasar es que se aborten niños que están sanos y producto de un vacío legal los violadores no terminen en la cárcel, esto producto que la denuncia debe ser realizada por el médico, pero no necesita que se ratifique por la mujer.

Con respecto a la iniciativa del Matrimonio Igualitario que será enviada en los próximos días, sostuvo que son ideas que están siendo utilizadas como elementos de campaña porque polarizan a la política. A su juicio lo que se está tratando de hacer es que se está tratando de motivar a la izquierda a ir a votar por diversos motivos.

“Yo encuentro súper lamentable, las reformas en general que se han hecho han sido todas mal implementadas”, indicó. En relación a los cambios al sistema previsional aseguró que se trata de una irresponsabilidad ya que saben (el Gobierno) que va a tener consecuencias.

Consultada sobre la candidatura de Luis Larraín, en el pacto de Chile Vamos, afirmó que “se supone que somos un pacto que apoya a Sebastián Piñera (…) me parece que una consecuencia que un partido de nuestro pacto lleve a alguien que públicamente dice que no apoya a nuestro candidato presidencial”.

La senadora considera que esa situación es algo que no se hace. “A mí me parece que él siempre ha sido súper claro, el problema está en el partido político lo lleva”, comentó.

Finalmente, manifestó que “es absolutamente impresentable que Evópoli lo haya llevado como candidato (…) Me parece que lo de Evópoli es de una inconsecuencia increíble sobre todo de un partido que dice que tiene una nueva forma de hacer política”.