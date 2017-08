Presidente de Fedefruta se refirió a las consecuencias de la paralización de los funcionarios del SAG

Aseguró que ellos no tiene nada que ver con un compromiso realizado por el Gobierno.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el presidente de Fedefruta, Luis Schmidt, se refirió a la paralización de los funcionarios del SAG durante la jornada de este jueves y las complicaciones que le podría significar.

“Si bien es cierto no es en el pic de nuestras exportaciones evidentemente que complica porque nosotros estamos todavía exportando kiwis, manzanas, frutas más tardías y ese tipo de paralizaciones obviamente que complica a nuestro sector y no solamente por las pérdidas (…) sino también perjudica desde el punto de vista de nuestra imagen país en el exterior”, comentó.

Además, enfatizó que la gente que nos compra frutas normalmente vive de esto y si no tiene el proveedor que llega en el momento preciso obviamente que compra en otro lugar. Por otra parte, indicó que no hay cargas que no pueden esperar como son los perecibles.

“Afortunadamente no es como nos pasó el año pasado en plena exportación de cerezas donde aseguraron que había turnos éticos y teníamos que esperar por horas”, enfatizó.

Schmidt indicó que ellos no tienen nada que ver con que el Gobierno no haya cumplido con un compromiso que tiene relación con los funcionarios de honorarios.

Finalmente, manifestó que la solución que se pide es que se siga lo de los países desarrollados y que en estos casos no afecte a los alimentos como las frutas que son perecibles.