Alexis Sánchez tendrá un favorable grupo tras el sorteo de la Europa League

Este viernes se realizó el sorteo de los grupos de la Europa League, el cual esta temporada tendrá sólo dos chilenos en competencia, teniendo dispares suertes.

El Arsenal de Alexis Sánchez quedó en un accesible Grupo H al ser sorteado con el BATE Borisov de Bulgaria, el Colonia de Alemania y el Estrella Roja de Belgrado, un “viejo conocido” de Colo Colo.

El equipo serbio le ganó por 3-0 la Copa Intercontinental 1991 a los albos luego que el elenco chileno se consagrara campeón de la Copa Libertadores. Ese duelo se jugó en Tokio, Japón, un 8 de diciembre.

Por su parte, el Apollon de Chipre, donde juega el chileno Jason Silva, quedó en el complicado Grupo E junto al Olympique Lyon francés, el Everton inglés y el Atalanta italiano.

GRUPOS DE LA EUROPA LEAGUE 207/18

Grupo A

Villarreal (Esp)

Maccabi Tel Aviv (Isr)

Astana (Kaz)

Slavia Praga (RCh)

Grupo B

Dinamo Kiev (Ucr)

Young Boys (Sui)

Partizan (Ser)

Skenderbeu (Alb)

Grupo C

Braga (Por)

Ludogorets (Bul)

Hoffenheim (Ale)

Istambul (Tur)

Grupo D

AC Milan (Ita)

Austria Viena (Aus)

Rijeka (Cro)

AEK de Atenas (Chp)

Grupo E

Olympique Lyon (Fra)

Everton (Ing)

Atalanta (Ita)

Apollon (Cre) Juega Jason Silva

Grupo F

FC Copenhague (Din)

Lokomotiv de Moscú (Rus)

Sheriff Tiraspol (Mol)

Zlin (RCh)

Grupo G

Viktoria Plzeň (RCh)

Steaua Bucarest (Rum)

Hapoel Beer-Sheva (Isr)

Lugano (Sui)

Grupo H

Arsenal (Ing) Juega Alexis Sánchez

BATE Borisov (Bul)

Colonia (Ale)

Estrella Roja (Ser)

Grupo I

RB Salzburgo (Aus)

O. Marsella (Fra)

Vitoria Guimaraes (Por)

Konyaspor (Tur)

Grupo J

Athletic Bilbao (Esp)

Hertha de Berlín (Ale)

Zorya (Ucr)

Ostersunds FK (Sue)

Grupo K

Lazio (Ita)

Niza (Fra)

Zulte (Bel)

Vitesse (Hol)

Grupo L

Zenit (Rus)

Real Sociedad (Esp)

Rosenborg (Sue)

FK Vardar (Mac)

