Analista político por polémica de financiamiento:”Guillier no tiene plata para armar un comando, esa es la realidad”

Carlos Correa analizó los problemas que está teniendo Alejandro Guillier y Carolina Goic con el financiamiento de sus campañas.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el analista político y ex director de la secretaria de comunicaciones del Gobierno de Michelle Bachelet, Carlos Correa, se refirió a la polémica por el financiamiento de campañas, donde Alejandro Gullier y Carolina Goic han alzado la voz.

“Los principales perjudicados de todas las medidas que salieron de la comisión Engel son los candidatos oficialistas y en su momento se hizo ver, era que estaban dificultando el acceso al financiamiento de las campañas de los candidatos que no tenían recursos, y en ese caso se escuchó a las redes sociales o a algún otro académico. A la larga lo que estamos viviendo, es que el reclamo tiene algo de razón, pero también hay que hacerse cargo es que legislamos bajo la precisión de las redes sociales y Eduardo Engels, que se legisló mal, y al final los principales perjudicados fueron los parlamentarios que son oficialistas”.

Además, recalca que “no sé si el ex presidente Piñera sale beneficiado, quiero recalcar que los principales perjudicados de la acciones de legislar al ritmo de la comisión Engel y de las redes sociales, son los candidatos del oficialismo y efectivamente en ese momento se dispararon en las patas y los efectos se están viendo hoy, por complacer al turismo político, al final se terminó desbalanceando la cancha”.

El académico agrega que “hay muchas falacias, primero los casos que investiga la Fiscalía en ningún caso se refiere a aportes reservados, se refiere a simulaciones, ese es el corazón de los casos que investiga la Fiscalía. Por otro lado, el tema de cuando se satanizó y se habló de los bancos y empresarios. Evidentemente los bancos que tienen que cuidarse mucho, simplemente optaron por no financiar a ningún político y ahorrarse líos. No es un tema de plata, es un tema político que no quieren correr, como con el caso Caval. Cuando se legisló tampoco se tomó en cuenta eso”.

En cuanto al problema de Guillier, Correa precisa que “del punto de vista financiero, es lo que se llama puesta en marcha, es cómo él tiene una cantidad de plata para armar un comando, algo que no tiene, porque lo que ha evidenciado es que no tiene recursos…. (…) Guillier no tiene plata para armar un comando, esa es la realidad. Toda esta sensación que se ha creado y que en su momento el propio senador Guillier también la promovió, de satanizar la empresa privada y los banco, porque efectivamente financiaban políticos y todo lo demás, cosa que hay mucho mito en eso, llevó a que los bancos llevaran una actitud de ‘no nos metamos en lio’”.

En relación a la situación que pasa la senadora Carolina Goic, el analista indicó “que el Servel previendo esto que estamos hablando, anticipa recursos a los partidos. Lo que entiende el Servel es que para las candidaturas, hacer la puesta en marcha es poco difícil y por tanto les anticipa resultados contra la votación, le hace como un especie de préstamo sin intereses y por tanto como parte de los partidos que recibe dinero es la Democracia Cristiana. Entonces el problema de Goic es su relación con la DC, porque ella es militante y ella podía tener financiamiento a través de la DC”.

En el caso de Beatriz Sánchez, Correa señaló “que ella recaudó mucho dinero. Lo que muestra todo este reclamo que ha habido, es que efectivamente tiene solución este problema, pero es difícil. En el caso de Goic, si la DC decide no pasarle plata, ella tiene que pensar en serio si sí o no”.

Para finalizar, indicó que en el caso de Guillier “pasa porque es una campaña que está en una “larga siesta”, entonces no puede esperar. Además es una candidatura que tiene bastante peso. Yo pienso que sigue siendo un candidato competitivo, Piñera no tiene la elección ganada, porque es probable que haya segunda vuelta y puede pasar cualquier cosa. Lo que tiene que hacer el candidato es revertir eso y motivar a las personas y despertarlos de la siesta”.