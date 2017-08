Joaquín Villarino por rechazo a Dominga: “Si veo al ministro Mena que le gusta mucho el Twitter en alguna foto con Dicaprio me voy a poner un poco sospechoso”

Además, afirmó que un comité de ministros que actúa como el actual desvirtúa la institucionalidad.

En conversación con Punto de Encuentro de Radio Agricultura el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, se refirió al rechazo esta semana del proyecto Dominga por parte del comité de ministros. Esto luego de una reclamación presentada por parte de la empresa a cargo de la iniciativa, Andes Iron.

En relación a si el rechazo tuvo carácter de irregular manifestó que “No me atrevería a calificarlo de irregular, pero desprolijo sí. Yo creo que aquí no se guardaron ni siquiera las formas, en el subyacente lo que queda más o menos claro es que el Gobierno no quería aprobar Dominga y luego los argumentos que ha dado y la forma en que construyó el caso para no aprobarlo es un cumulo de errores y sin sentido”.

Villarino indicó que “Dominga para ser franco después de tres años y medio no salió de la primera etapa del vía crucis (…) Entonces lo que hace el organismo técnico después de tres años y medio y más de 25 millones de dólares es decir señores yo lo que le recomiendo a la comisión regional es que apruebe este proyecto, existen las condiciones ambientales-técnicas que garantizan que este proyecto no produce un impacto”.

Agregando que “entonces el (organismo) que es competente en la región en este caso Coquimbo dice yo recomiendo aprobar (…) Entonces resulta que el consejo de seremis , secretarios regionales ministeriales de los mismos ministros que se pronunciaron ahora, pero regionales lo rechaza y cuando lo rechazan lo que es sorprendente es que los argumentos que dan son más bien insuficientes, vagos, livianos, no hay nada que cambie o que de alguna manera permita decir que la evaluación técnica estaba equivocada”.

Por otra parte, manifestó que “Por lo tanto cuando uno lee el recurso que presente Andes Iron contra la resolución de esta comisión regional lo que hace básicamente es decir vengo en recusarlo porque actuaron arbitrariamente, lo que los acusa más de lo que dijeron o porque lo dijeron dice estos señores tendrían que haber fundado su respuesta , su voto y no lo fundaron y por lo tanto faltaron a su deber de conducirse a la hora de tomar esta decisión y ese deber era resolver fundadamente, no actuaron fundadamente, actuaron arbitrariamente por lo tanto lo que hacemos nosotros de alguna es pedir que se revoque por el actuar arbitrario , ese es una de las principales acusaciones que hace”.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero añadió que “adicionalmente lo que hace Dominga es decir para el evento que tuviéramos que profundizar algunas de las medidas lo que proponemos es tener unos fondos especiales para un centro de investigaciones cuyos resultados sean vinculantes para las empresas, veamos si en definitiva se produce algún impacto ambiental”.

Además, afirmó que “un comité de ministros que actúa como este comité de ministros evidentemente desvirtúa la institucionalidad porque hay un ministro que se va y dice yo no voto porque no tuve tiempo, y cuando uno intenta analizar objetivamente si hubo tiempo o no tiempo, dos días y medio con sábado y domingo por medio no es tiempo suficiente para analizar una causa de esta envergadura”.

Consultado sobre las razones que se esgrimen para que se haya tomado la decisión, donde se ha dicho en los últimos días que podría ser el actor, Leonardo Dicaprio, quien vendría a un seminario de algas marinas protegidas en Coquimbo, Villarino sostuvo que “Si las decisiones de este país se toman porque nos viene a ver Leonardo Dicaprio, digamos estamos un poquito mal, no tengo idea que sea así (…) No creo que la visita de Dicaprio haya condicionado esto”, agregando que “si veo al ministro Mena que le gusta mucho el Twitter en alguna foto con Dicaprio me voy a poner un poco sospechoso”.

Con respecto a otras de las razones que podrían haber provocado la decisión como que una de las familias controladores sea Délano- Méndez, indicó que “es otro de los temas que vino a desquiciar la discusión, sacarla de su quicio, y son los terrenos, son las familias (…) Nada se ha aprobado directamente como causante del rechazo, pero todo vino a meter una bulla ambiental que evidentemente da pie para las declaraciones de mucha gente”.