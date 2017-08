La respuesta de ISA a análisis sobre los edulcorantes realizados por investigadores de la Universidad de Yale

A través de un comunicado público la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA) se refirió al estudio dado a conocer por Veldhuizen et al. “Los resultados de un nuevo estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Yale (Veldhuizen et al., 2017) no aportan pruebas científicas de que los edulcorantes bajos en calorías alteren el metabolismo corporal”, afirman.

Agregando que “por el contrario, el consumo de bebidas sin calorías condujo a las respuestas metabólicas esperadas en los experimentos y no afectó de manera significativa en los niveles de glucosa e insulina ni en el gasto energético”.

Por otra parte, sostienen que “el conjunto de pruebas científicas procedentes de estudios de intervención bien diseñados muestra de forma reiterada que los edulcorantes bajos en calorías pueden ayudar a reducir la ingesta energética y contribuir en la pérdida de peso, cuando se utilizan en sustitución del azúcar y como parte de una alimentación saludable”.