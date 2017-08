Amaya Forch le mandó un curioso mensaje a sus “exs parejas”: “¡Gracias por la alegría compartida!

Ha recibido varios insultos en las redes sociales.

Amaya Forch dejó de esconderlo. Está saliendo con Daniel Enrione, un diseñador con el cual mantiene una relación de hace más de cinco meses.

Tras su bullada separación del periodista Amaro Gómez-Pablos, la actriz ha recibido algunos mensajes en las redes sociales molestándola por la cantidad de parejas que ha tenido.

Por lo mismo, se aburrió, y decidió responder con dureza. “Debido a algunos comentarios un tanto machistas que he leído por ahí, basados en la creencia de que la felicidad de una mujer depende sólo del hombre que está a su lado, quisiera hacer la siguiente declaración…”, indicó.

Es más, la también cantante decidió por finalizar la polémica, agradeciéndole lo entregada a cada una de las parejas que ha tenido en su vida, independiente de la relación que ha tenido. “Queridos ex-marido, ex-pololos, ex-andantes, ex-pinches, ex-amigos con ventaja, ex-one night stand, ex-rememberes, ex-‘uy no le pregunté el nombre’, ex-amores platónicos y ex-coqueteos por chat: cada uno de ustedes me hizo feliz en su momento. La cuestión es que sentirse feliz no es lo mismo que serlo y, para serlo, se deben conjugar varios otros factores. De todos modos y de corazón aprovecho de decirles: ¡Gracias por la alegría compartida!”.