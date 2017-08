Kel Calderón coqueteó con Matías Assler en Maldita Moda

“Es sólo de mi bondad y simpatía”, señaló para no generar problemas con Pangal.

Un coqueto momento vivió Kel Calderón durante este sábado en Maldita Moda de Chilevisión, programa que trata de evaluar los looks de los famosos.

Esto porque la abogada coqueteo con el actor nacional, Matías Assler, defendiéndole ante las críticas que recibía, argumentando que lo encuentra muy atractivo. “Yo no estoy de acuerdo que no se vea bien. Ustedes me van a perdonar (…) Yo no lo puedo criticar porque encuentro que es hermoso, lo único que veo es el color de sus ojos”, señaló.

Sin embargo, no solo llego hasta ahí su análisis debido a que el diseñador argentino, Nicanor Bravo, le propuso al actor usar un spray especial para proteger de la suciedad los zapatos de gamuza.

Ante esto, Kel fue categórica y se atrevió a decirlo. “Si tú no sabes dónde comprar ese spray yo te lo puedo comprar y te lo paso a dejar a algún lugar…”, concluyó.