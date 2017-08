Analista político y elecciones presidenciales: “En la práctica, Piñera se impondría en primera vuelta”

Mauricio Morales analizó las próximas elecciones y cuáles serían los resultados para los candidatos.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el analista político, Mauricio Morales analizó la última encuesta Cadem y cuáles serían los resultados para los candidatos en primera vuelta, además de la polémica por los préstamos que no se les han dado a los candidatos Alejandro Guillier y Carolina Goic.

El académico de la Universidad de Talca indicó que “es imposible sostener una campaña así, eso sirve en un principio para marcar cierta agenda. Pero la gran conclusión en la campaña de Guillier es la siguiente: no es un berrinche del Banco Estado de no querer prestarle dinero ya que es una cuestión que está pegada a la norma. Hay que distinguir entre las cuestiones institucionales y conductuales de los actores. En este caso estamos hablando de una ley de una institución, en segundo lugar, Guillier tiene razón respecto a que Piñera estaría ganando en primera vuelta”.

El analista agregó que “estuve mirando los datos de la encuesta Cadem y si participa un 43% del padrón como lo está anunciado la encuesta Cadem, eso implicaría que estarían votando cerca de 6 millones de personas, dado que Piñera tiene asegurado un piso mínimo de 3 millones de lectores, entonces se estaría imponiendo en la Primera vuelta. Es muy importante porque hay que combinar el votante probable junto con la intención de voto que tienen los candidatos. Con el 43% que tiene Piñera hoy día y donde participe también un 43% de la población, eso implicaría en la práctica que Piñera se impondría en la primera vuelta”.

Morales es tajante en precisar que “En este escenario no habría segunda vuelta. Incluso si nosotros le creemos a la encuesta, el 43% del padrón son poquito más de 6 millones, Piñera va a sacar más de 3 millones, entonces esta encuesta me dice que Piñera gana en la primera vuelta”.

Para finalizar, el experto precisó que “el año 2009 la votación de MEO no se sumó completamente a la de Frei a pesar de que haya sido una campaña muy dura. Lo que esperan desde el comando de Guillier es que la suma de los votos de Goic sea natural y que la suma de los votos de Beatriz Sánchez, por lo menos, una porción importante se vaya a Guillier. Pero así y todo las matemáticas no me dan”.