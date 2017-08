Estrella del Arsenal dice que Alexis Sánchez debe irse de inmediato de los Gunners

Luego del desastre.

Alexis Sánchez está viviendo sus últimos días en el Arsenal luego que una de las mega estrellas históricas del club le abriese la puerta para irse, sobre todo tras la vergonzosa goleada 4-0 que sufrió ante Liverpool.

Se trata de Thierry Henry, quien aseguró que ahora no hay argumento que haga que el chileno se quede en los Gunners debido al desastre que se vive en el equipo de Arsene Wenger.

“¿Por qué se quedaría Alexis después de ver esto, después de este tipo de actuación? Por eso ellos (Alexis y Oxlade-Chamberlain) no han renovado sus contratos. Hay algo que está mal en Arsenal”, sentenció.

Sobre el duelo, el astro francés comentó que “quería marcharme del estadio. No me sentía identificado con el equipo. Estaba esperando esto. Pasividad. Sabía lo que iba a ocurrir hoy, pero cuando estás ahí, piensas que no va a pasar de nuevo. Es doloroso cómo pierden estos partidos. Como aficionado intentas ser positivo, pero no es agradable de ver”.

Alexis debe decidirse antes de este jueves, cuando se cierra el Libro de Pases.