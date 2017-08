[VIDEO] La vergüenza que pasó Ousmane Dembélé en su presentación en Barcelona

Pagaron 105 millones de euros por él.

Una vergüenza. El francés Ousmane Dembélé tuvo una penosa presentación este lunes en el Barcelona, donde casi 20 mil personas llegaron para ver el talento del que será el reemplazante de Neymar.

Sin embargo, el ex Borussia Dortmund dejó a todos preocupados, sobre todo a los dirigentes culés que desembolsaron 105 millones de euros por él, debido al triste desempeño ante las cámaras que tuvo.

El delantero no fue capaz de dominar el balón y más encima trató de hacer un lujito, teniendo un desastrozo final.

“Dembele is better than Neymar” lol😭😂 #Barca pic.twitter.com/WpvXU8UHJp

— Madridista (@Felixo1710) 28 de agosto de 2017