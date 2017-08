Arturo Vidal negó rotundamente que tuvo una fiesta en Casino Monticello

El futbolista llegó a entrenar.

Luego de las informaciones que hablaron que Arturo Vidal habría protagonizado un incidente en el Casino Monticello, el futbolista arribó a Juan Pinto Durán y negó absolutamente todos los hechos.

Según informó Radio Biobío, el futbolista tuvo una fiesta con sus familiares hasta las 07:00 horas de la mañana junto a sus familiares, donde incluso habrían ocurrido daños por lo que tuvo que llegar Carabineros.

Sin embargo, cerca de las 09:50 horas, el volante del Bayern Múnich arribó al centro de entrenamientos de la Roja y afirmó que todo es falso, pues él no salió anoche y estuvo en su hogar.

“Vengo recién de la casa, me acusan de algo nada que ver, me van a seguir arruinando la imagen. Vengo acá a jugar con los chilenos, a pasarlo bien, a tratar de clasificar y ustedes me inventan eso, quiero saber qué pasó”, aseveró.

Se espera una versión oficial de los acontecimientos en los próximos minutos.