Presidente de Chile Transportes se lanza contra el Gobierno tras atentados: “No es el país que creíamos vivir”

Van casi 50 máquinas quemadas en el sur.

El presidente de Chile Transportes, Víctor Manuel Contreras, habló con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura y se lanzó duro contra el Gobierno luego del gravísimo ataque de encapuchados, donde quemaron 29 camiones en la Región de Los Ríos.

El empresario acusó que “en otras partes del mundo, cuando hay un atentado de esta envergadura, al otro día hay resultados. ¿No queremos hacer la pega porque después no van a votar por mí o les quedó grande? No sé cuál de las dos respuestas me asusta más. Esto es un ataque a la familia de Chile y no lo podemos tolerar. ¿Qué habría pasado su hubiese choferes durmiendo adentro de los camiones? Los matan ¿Vamos a esperar eso para actuar?”.

“Hemos tratado de tener dialogo, pero ahora estamos preocupados por nuestras familias. No quiero entrar en detalle de qué los motiva a hacer esto, pero sin dudas que a los únicos que perjudica es a la gran familia del transporte de camiones por carretera. Nos quitan empleos, poder crecer y comunicar al país a través de las rutas. Este no es el país que creíamos que estábamos viviendo, pasaron nueve días del último atentado y pasó otro”, añadió.

También tuvo duras palabras para el Fiscal Nacional Jorge Abbott al decir que “me parece grave lo que declara y no tiene sentido. El Estado tiene las armas para frenar esto y no lo está haciendo. Culpar al transportista por la quema de camiones es como decir que el automovilista es culpable que le hagan un portonazo en la calle. Nosotros no tenemos cómo hacerles frente a los terroristas. Nunca hemos tenido advertencia policial sobre estos actos”.

Contreras, finalmente, avisó que “estamos tratando de gestionar una reunión con el resto de agrupaciones de camioneros para tomar una decisión como industria, porque es un problema que nos afecta a todos los transportistas por carreteras. Nosotros no podemos seguir en la línea de la conversación, pues no están las condiciones para trabajar tranquilos y frente a eso hay que hacer algo”.