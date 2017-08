Las falencias que tendría la Ley de Migración según el experto Lorenzo Agar

El profesional aseguró que no hay razón comprensible para que el proyecto no se haya presentado antes

En conversación con La Gran Mañana Interactiva, el experto en temas de sociología y migración, doctor Lorenzo Agar, apuntó a las falencias que presenta la Ley de Migración que fue ingresada por el gobierno de Michelle Bachelet. “Este tema debió haber ingresado hace un par de años y no hay una razón comprensible para que este proyecto de ley no se haya presentado con anterioridad. Esto apunta a algunos aspectos normativos de ingreso a Chile que no tiene una gran novedad, pues no apunta al tema de la regulación”, comenzó.

Y es que para él “una de las cosas más relevantes, que no está en esta ley, tiene que ver con la decisión de Chile con respecto a una migración segura y ordenada tal como lo pide las Naciones Unidas”, porque Agar asegura que este paso significa que “nuestro país tiene la capacidad de tomar decisiones con respecto a la permanencia de personas en Chile, que tenga capacidad de selectividad en términos técnicos y profesionales, o sea, trabajadores”.

Por lo mismo, y para fortalecer su argumento aseguró que “Chile es el país de América Latina con la tasa de inmigración más alta. Cuando se dice que acá hay 3% de inmigrantes y que es poco comparados con países desarrollados es falso, pues la tasa de concentración es alta en comunas de Santiago y regiones de nuestro país, por eso es importante que esto se regule para evitar que los inmigrantes tengan roces con las personas del lugar. No vemos que este proyecto de ley apunte a este lugar”.