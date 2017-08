La explicación de Iván Fuentes para competir por un cupo parlamentario por Santiago

Aseguró que tenía un conocimiento ciudadano.

El diputado por Aysén, Iván Fuentes, explicó su decisión de dejar su distrito y competir por Santiago en las próximas elecciones parlamentarias en noviembre. A su juicio estábamos acostumbrados a mandar gente de Santiago a regiones, agregando que “eso es como la normal general y como lo no general, como lo no adecuado pareciera ser que venga alguien”.

En conversación con Mentiras Verdaderas explicó que “estábamos acostumbrados que nosotros trajéramos jugadores de otros países para acá, pero bueno ahora se tiene que acostumbrar el mundo a que nosotros si mandamos a Sánchez, que nosotros si mandamos a Medel, que nosotros también somos un país importante, que también podemos traer gente que hace un tremendo aporte en el deporte y porque no alguien de una región extrema puede venir y ser candidato en Santiago si quiere o no colaborar”.

Añadiendo que “Yo pasé por Santiago, yo viví por Santiago, mi familia es de la zona central, mis viejos son longavianos (…) Entonces también estuve aquí, por eso es que me hacía mucha sintonía que si voy a algún lugar y bueno me invita Carolina Goic: me dice Iván queremos que vengas, nos colabores y creemos que podemos hacer un lindo trabajo acá”.

Fuentes afirmó que “Lo pensé harto porque yo la verdad soy una persona que no estoy acostumbrado al mundo de cemento”.

Por otra parte, sostuvo que “Porque tengo cosas que hacer, porque tengo también desafíos que demostrar. Yo no me voy a ir para la casa pensando que hice una incursión en política y resulta que ahora me pasó dos o tres derrotas salir arrancando, yo voy a demostrar que tengo una capacidad de trabajo, que también se puede con sentimientos humanos, comunitarios”.

Finalmente, manifestó que “Yo tengo un conocimiento ciudadano que no se puede ir para la casa, necesitamos más gente así acá… Entonces yo digo me hace sintonía Santiago sur, vamos a ir a levantar la demanda con la comunidad y yo estuve viviendo allí”.