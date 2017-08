Presidente del Partido Radical se refirió a la posición del Banco Estado en torno al financiamiento al senador Guillier

Aseguró que su carta a La Moneda tiene ideas.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, se refirió a la candidatura presidencial de Alejandro Guillier y los problemas para obtener créditos en entidades financieras que ha tenido para financiar la campaña.

“Yo creo que Alejandro Guillier tiene ideas, lo que pasa es que finalmente la coyuntura no por culpa de los medios sino yo creo que en definitiva la realidad es como es, situaciones como estas (financiamiento) afectan, hay que enfrentarlas, dar opinión, y al final del día eso es lo que va prevaleciendo. Alejandro Guillier, tiene ideas y no solo él sino un conjunto de profesionales que han trabajado no solamente en su proclamación, cuando él fijo una serie de criterios en temas de economía”, indicó.

A su juicio hay que dar un giro a este tipo de situación y empatizar más con la ciudadanía. “Yo creo que él perfectamente puede ser asociado a dos o tres temas, donde la gente por imaginario colectivo pueda asociar y para mí los temas que vienen, primero es la regionalización y la descentralización (…), dos la reforma educacional, y tres crecimiento económico”, comentó.

Ante la interpretación de la ley de financiamiento entregada por el presidente del Consejo directivo el SERVEL, Patricio Santamaría, indicó que si el Banco Estado interpreta la norma de esa manera puede existir un proceso mucho más transparente. Esto luego que Santamaría asegurara que se trata de un anticipo y no un crédito.

“La democracia hay que enfrentarla la ley establece anticipo, no es un crédito que usted puede comprar una casa (…) El espíritu de la ley es equidad”, afirmó.

Además, afirmó que el Banco Estado podría reconsiderar el punto en base a un informe en derecho o la opinión del SERVEL. “Cuando se legisló para que existiera una nueva ley en materia de partidos políticos, una nueva ley en materia de financiamiento, darle al SERVEL mayores atribuciones, separar dinero y político, era en definitiva que tuviéramos un proceso electoral donde no se discutiera esto”, comentó.

Finalmente, afirmó que Guillier no se bajará de la carrera a La Moneda.