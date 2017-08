[VIDEO] Villegas por atentado en Mariquina:” Abbott y el Ministro Fernández son la nueva pareja cómica”

Aseguró que el primer deber de un Estado es defender donde funcionan.

El conductor de Las Cosas por Su Nombre de Radio Agricultura, Fernando Villegas, se refirió al nuevo atentado incendiario ocurrido en el sur del país donde quemaron 29 camiones, y las palabras del fiscal nacional, Jorge Abbott, y el ministro del Interior, Mario Fernández, quienes enfatizaron que las empresas deben tomar sus medidas de seguridad.

Villegas indicó que “El primer deber de un Estado es defender la casa donde ese Estado funciona, o sea su territorio, tanto de amenazas externas como de amenazas internas, esta es una amenaza interna. Segundo mantener el orden social, significa que cualquiera que sea el esquema comunista, derechista hay una relación no violenta en el día a día entre sus habitantes”.

Además, añadió que “Estos son los primeros deberes, son las bases de todo lo demás, tú no puedes hacer ninguna política en una Nación, si esa Nación no tiene piso, no tiene territorio y no tiene orden social y anda todo el mundo a los cuchillazos, no se puede. Entonces, un Estado que no cumple esas dos cuestiones básicas que son el cimiento de cualquier sociedad antigua, presente o futura está cometiendo un grave abandono de deberes, de eso se trata lo que estamos viendo”.

Pero no se quedó ahí y aseveró que “las actitudes que ya se han convertido prácticamente en una farsa de Abbott y Fernández porque son como la pareja cómica, simplemente ya llegan las cosas al colmo. Estamos hablando del ministro del Interior, la segunda autoridad más importante del Estado y el ministro del Interior le manda el recado por la boca de Abbott a las empresas”.

Finalmente, se preguntó “Qué les está señalando también a los camioneros que anden armados, que se inicie una pendencia a balazos con los asaltantes, la gente que tiene fundo también va a tener que organizarse en guardias paramilitares, como pasó en Colombia”.