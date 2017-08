Marcela Vacarezza se enfrascó en dura discusión twittera por sus dichos contra el fiscal Abott

La esposa de Rafael Araneda se enfrascó en un duro round a propósito de sus declaraciones por los camiones quemados en la Araucanía…

Una mujer de armas tomar demostró ser Marcela Vacarezza… La rubia no dudó en cuestionar al fiscal nacional, quien a propósito de los camiones quemados en la Araucanía, señaló que “los empresarios deben encargarse de los riesgos de sus actividades comerciales”.

La palabras de la autoridad simplemente terminaron por enfurecer a la señora de Rafael Araneda, quien no dudó en recriminar sus dichos a través de las redes sociales. “Para el fiscal Abbott soy en parte culpable del robo con intimidación del domingo. Pero le puedo decir que esté feliz, porque redoblé la seguridad”, publicó la esposa de Rafael Araneda en Twitter.

Ante esto, una usuaria de la red social la desafió, escribiéndole “si yo no quiero que me roben, no aliento a los delincuentes paseándome en un auto caro que pocos tienen en un país tan desigual”. Situación que terminó por sacar de sus casillas a Vacarezza, quien lejos de mantener silencio, terminó respondiendo con un duro mensaje. “Entonces no uso mini para que no me violen”, dijo indignada.

Para el fiscal Abbott soy en parte culpable del robo con intimidación del dgo. Pero le pdo decir que esté feliz porque redoblé la seguridad — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 29, 2017

Si yo no quiero que me roben no aliento a los delincuentes paseandome en un auto caro que pocos tienen en un pais tan desigual. — clarita solanich (@clasoso) August 29, 2017