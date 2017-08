[VIDEO] Pizzi habló sobre la situación de Arturo Vidal y comentó el futuro de Alexis Sánchez

El DT habló de todo en la conferencia de prensa.

Juan Antonio Pizzi brindó una nutrida conferencia de prensa en el domo Fernando Riera de Juan Pinto Durán, en la previa del duelo ante Paraguay por Eliminatorias, donde habló de todo y no dejó escapar ningún tema sobre la Roja.

El DT dio su clara opinión sobre lo sucedido con Arturo Vidal, habló del futuro de Alexis Sánchez, los lesionados de la Roja, la calidad de Jorge Valdivia, el aporte de Esteban Paredes y, por supuesto, el rival de este jueves en el Monumental.

Acá te dejamos las frases más destacas de Pizzi:

ARTURO VIDAL

Hablé con él e incluso se presentó antes del horario estipulado y entrenó sin inconvenientes, por lo que no hay mucho que agregar al respecto. Tenemos una visión del significado que tienen las concentraciones y en base a eso actúo.

Mi intención es preparar a los jugadores para que rindan de la mejor manera posible en el momento cumbre que es el partido y para eso hay diferentes aspectos que tengo que evaluar, que tiene que ver con el descanso, alimentación, trabajos que hacemos y la predisposición que vienen los futbolistas. En base a eso, el aspecto sicológico para reunir todos los ingredientes que dije es importante y el tiempo libre es muy vital, más si vienen de afuera donde acá tienen familia, amigos y conocidos.

Quiero que los futbolistas ocupen ese tiempo libre en lo que más le guste hacer, que disfruten y cuando se equivoquen sepan que lo hacen y corrijan sus errores. Yo pienso que necesitan liberarse del estrés que significa estar concentrados y representar a una Selección.

FUTURO DE ALEXIS SÁNCHEZ

Está muy bien y muy contento. Es muy difícil qué va a pasar con su futuro y en cualquier caso, es muy bueno el futuro de Alexis Sánchez. Las situaciones que se están manejando su futuro es bueno y no hay razón para que esté contrariado o disconforme. ¿Inquieto? No, lo he visto bien, contento y ha trabajado bien. Cualquiera de nosotros quisiera tener esa incertidumbre sobre qué sucederá en su futuro. Siempre está de buen humor y con ganas de representara Chile.

LOS LESIONADOS

El único que esta con una pequeña molestia, que creemos que será difícil que juegue, es Osvaldo González que llegó con un problemita, pero creemos que el viernes ya entrenará con el grupo y el sábado ya estará a disposición.

AUSENCIA DE JAIME VALDÉS

No voy a hablar sobre los que no están nominados. Eso sí, reitero que hemos tratado de hacer la lista que es la mejor para enfrentar estos dos partidos. Sé que hay muchos futbolistas que han hecho méritos para estar en la lista e, incluso, cambiando esos jugadores que la gente considera deberían estar, tendría que haber dejado afuera a otros y estaríamos en la misma disyuntiva que por qué llamé a uno y a otro.

APORTE DE ESTEBAN PAREDES

El momento lo relacionan mucho con el último partido ante la U donde metió tres goles. No podemos guiarnos por ese encuentro porque hacemos un análisis más amplio y en ese sentido, lo vemos en muy buena forma, muy fino y con una pretemporada importante que nos puede servir.

Estamos contentos con el nivel de todos los jugadores que vinieron acá. Nicolás Castillo y Esteban paredes están finos a la hora de definir. Incluso jugadores que no han sido convocados esta vez y que juegan en esa posición están muy certeros a la hora del gol y nos amplía el panorama a la hora de la decisión.

TARJETAS AMARILLAS

No especularemos con ese tema. Si haremos hincapié en evitar las tarjetas amarillas que no son parte del juego, como las protestas y que son evitables. Pueden ser muy dañinas para nosotros.

TALENTO DE JORGE VALDIVIA

Todos saben las cualidades que tiene y la importancia que pueda tener en un partido de fútbol. Creemos que en esta oportunidad puede ser que necesitemos de esas cualidades y ese es el motivo por el cual lo hemos llamado.

EL RIVAL PARAGUAY

El partido anterior nos sirve, porque siempre son un buen parámetro, pero las condiciones son diferentes para la mayoría de las selecciones. Jugar en casa o fuera de ella sufre muchos cambios, pero indudablemente el hecho de habernos enfrentado a ellos para nosotros es una referencia que tomamos en cuenta.

Es un muy buen equipo y tiene jugadores que están participando en diferentes equipos del mundo que ya han demostrado que pueden competir de igual a igual con cualquiera, de hecho a nosotros ya nos ganaron.

EL FALLO DEL TAS

Estoy tranquilo. A lo largo de este proceso y cuando se produjo la sanción, siempre he dicho lo mismo y cualquier resolución no hubiese cambiado nuestra planificación. Una vez dije que me hubiese parecido raro que modificaran una decisión que había sido estudiada dos veces por la FIFA y no veía motivo por lo que se cambiara eso.

PARTIDO CLAVE

El partido clave siempre es el que tienes posibilidades de jugar, o sea, el de mañana ante Paraguay. Debemos tratar de superar al rival y conseguir esos tres puntos. La intención nuestra es tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ser intensos y mostrar todas las virtudes que ha mostrado esta Selección.

TIEMPO LIBRE DE PIZZI

Quizás por eso me gusta dar tiempo libre a los jugadores porque yo extraño el mío. Soy una persona tranquila, me gusta estar mucho con mi familia y tengo las cosas que les gustan a todos, pero no me gusta exponerlos. Ando en bicicleta, juego tenis, golf y voy al gimnasio. Es muy poco.