“Muy Buenos Días”: Javiera Contador desclasifica detalles de su salida del matinal de TVN

En enero de este año y tras una serie de rumores Javiera Contador se despidió en pantalla de sus labores de animadora del matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, haciendo alusión a motivos personales. Hoy, a siete meses de este suceso la otrora actriz sinceró en detalle cómo fue su salida del espacio matutino.

“En ese tiempo el programa terminaba a las 12, entonces tu vida post matinal empezaba tipo 3 de la tarde. Entonces nadie me iba a llamar para actuar, ni para un película, si tengo ese horario disponible. Tuve que elegir y mi opción fue el área actoral, es lo que más quiero hacer”, declaró en conversación con Página 7.

Donde añadió, “También coincidió que mis hijos iban al jardín en las tardes, entonces ahora he podido hacer cosas que antes no podía con ellos. Los llevo a clases de música, entonces para mí ha sido increíble estar con ellos. He trabajado mucho y los veía poco, ahora tengo la suerte de estar mucho con ellos”.

Ha pasado el tiempo y Javiera no se arrepiente de lo que hizo, “Fue una decisión bien tomada, consecuente con lo que yo quería hacer y nunca es tarde para ganarse un Óscar. Tomé la decisión de estar más tiempo en mi casa y estar más disponible para otros proyectos”, y guarda buenos recuerdos de su paso por las mañanas de TVN, “Fue una súper experiencia, de lo diario, de la contingencia, de estar cuatro horas. Hay que estar poniéndole el hombro para sacar el programa. Sé que es un buque tremendo”, declaró, a la espera de nuevos proyectos en la señal, donde mantiene contrato vigente.