Abogado Zapata por despenalización del aborto en tres causales: “El fallo no se mete en la manera en que las universidades van a enseñar”

Aseguró que el TC borra la palabra profesional.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el abogado, Patricio Zapata, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional donde se acogió la objeción de conciencia institucional en el marco de la despenalización del aborto en tres causales.

“Cuando uno analiza un fallo hay como dos aspectos que mirar, hay una cuestión puntual y es preguntarnos cuál es la decisión, cuestión que se resuelve mirando esa parte del fallo en que se dice en este punto se rechaza el requerimiento lo que respecta a las tres causales, pero otro punto en lo que respecta a la objeción de conciencia se acoge”, comentó.

A su vez afirmó que “Este proyecto desde el día 1 se defendía sosteniendo que aquí no se iba a obligar a nadie a hacer nada (…) pongamos entre paréntesis el no menos detalle por lo menos para algunos de nosotros que hay un alguien que se le obliga a morir, entonces era complicado desde el principio que si se determinara obligando a una persona a participar en un aborto si es que esto iba contra sus convicciones más profundas, porque solo le permitía al médico cirujano eximirse de esa obligación y para poder eximirse tenía que cumplir una serie de trámites”.

El abogado explicó que costó mucho que se incluyera también a otros profesionales. “Se seguía trayendo el proyecto una discriminación bien inexplicable porque sólo los profesionales del equipo, y no por ejemplo un técnico o un utilero que también está metido en el pabellón (…) y puede no querer estar ahí. El TC borra en primer lugar la palabra profesional, de manera que cualquier persona que siente que esto va en contra de sus convicciones puede decir yo no quiero ser obligado a participar en esto”, aseguró.

Además, el abogado sostuvo que “Y lo segundo argumentar desde la UC y otras universidades que compartían ese punto es que fuera de que hay un punto individual de los sujetos, los individuos nos agrupamos en torno a ciertos valores y en una sociedad parecía razonable que se respetara los puntos de vista de estas organizaciones”

Finalmente, explicó en torno a la educación que se entregará tras el fallo del tribunal que “El fallo no se mete en la manera en que las universidades van a enseñar obstetricia o el trabajo con la madre embarazada, aquí el principio clave es el siguiente cuando hay una asociación voluntaria y ese el caso de quienes entran a trabajar o estudiar a una universidad – donde no hay nadie obligado- es razonable que se le pida a esas personas a lo menos un respeto a los valores fundamentales de esa corporación”.