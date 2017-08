Bachelet debió interrumpir su discurso en actividad por corte de luz

Destacó los montos en proyectos adjudicados y licitados.

El discurso de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en el marco del desayuno del VII Congreso Nacional de Concesiones “Infraestructura para la vida” se vio interrumpido por algunos minutos por una singular situación. Actividad que se desarrolló a primera hora de este miércoles en dependencias de Casa Piedra.

Cuando la Mandataria se dirigía a los presentes se produjo un corte de energía eléctrica, por lo que debió esperar a un costado para seguir con su discurso.

En el encuentro que organizado por la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA), la Jefa de Estado enfatizó que la actividad es “una oportunidad para continuar fortaleciendo y perfeccionando la capacidad de un sistema de Concesiones que, como he señalado en años anteriores en este mismo encuentro, es una política que representa un gran aporte para Chile y que durante 24 años de existencia ha permitido concretar inversiones fundamentales para nuestro desarrollo”.

Además, afirmó que hasta la fecha, se han licitado y adjudicado proyectos por MM US$ 2.189. Durante el período 2014-2018, se espera haber iniciado procesos de licitación por MM US$ 4.870, de los cuales MM US$ 4.543 quedarían adjudicados.

A esto se suma el Plan de Mejoramientos de Carreteras, que a la fecha está conformado por 959 obras, en 25 Contratos de Concesión. Del total, 891 cuentan con acuerdo con las Sociedades Concesionarias por un total de MM US$ 1.864.