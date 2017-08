José Antonio Kast por propuesta de Piñera: “Ley de aborto no puede ser revisada o perfeccionada, tiene que ser derogada”

Aseguró que ha comenzado nuevamente una discusión de temas valóricos.

“Estás a favor o en contra, no hay punto intermedio”, señaló el candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, al referirse a la propuesta de su contendor de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien anunció modificaciones a la normativa que despenaliza la interrupción del embarazo.

“La Ley de Aborto no puede ser revisada o perfeccionada, tiene que ser derogada”, enfatizó el parlamentario ex UDI, quien afirmó que “hay que ser claro y no tener doble estándar. Tenemos que trabajar para derogar la Ley no modificarla, porque modificarla es decir vamos a hacer algo. Yo les digo, lo que vamos a hacer es trabajar firmes, con coherencia y consecuencia para derogar una mala Ley que atenta contra la vida del que está por nacer”.

En el marco de su Gira por la Verdad en Castro, el candidato presidencial, José Antonio Kast, apuntó que “ha comenzado de nuevo una discusión de los temas valóricos, la Ley de aborto -que lamentablemente se aprobó- y el proyecto de ley para el matrimonio homosexual”.