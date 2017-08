Pepe Auth sostiene que Alberto Mayol no tiene opciones de salir electo diputado

Aunque podría ser la segunda mayor votación del bloque.

El diputado independiente y analista electoral, Pepe Auth, aseguró que el ex aspirante a La Moneda, Alberto Mayol, tiene nulas posibilidades de convertirse en diputado por el distrito 10. Esto porque no se encuentra en igualdad de condiciones y no tiene compañeros de lista.

“Alberto Mayol no tiene la más mínima opción de resultar electo diputado en el distrito 10”, sostuvo Auth en conversación con Las Últimas Noticias.

Aunque reconoce que Mayol podría ser la segunda mayor votación dentro del Frente Amplio y aún así no salir electo, a menos que “él saque la mitad más uno de todos los votos que obtenga el subpacto Jackson, si es que la lista alcanza a obtener dos cupos. Natalia Castillo podrá sacar cero votos, pero si los votos de Jackson son más del doble que los de Mayol, Jackson elige otro diputado de su lista. A Mayol lo dejaron solo, no está trabajando en equipo”.

Por otra parte, afirmó que Revolución Democrática tiene una buena opción de elegir dos diputados, debido al arrastre que podría ocasionar con sus votos el actual parlamentario, Giorgio Jackson. “Tengo la impresión de que estará por encima del 20%, tal vez 22 o 23% y con eso le da para dos diputados”, comentó.