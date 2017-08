Medios de Inglaterra dan por hecho que Alexis Sánchez se va del Arsenal

Era su sueño.

Luego de semanas de incertidumbre, rumores y millonarias ofertas, este jueves Alexis Sánchez cerró todo con Manchester City y cumplirá su sueño de volver a ser dirigido por Pep Guardiola y disputar la Champions League.

Así lo informó como noticia de último minuto el medio Sky Sports, confirmando que el cuadro de Claudio Bravo pagó 55 millones de libras esterlinas, o sea, 70 millones de dólares, para quedarse con el tocopillano.

Es más, se indicó que en los próximos minutos, el goleador histórico de la Selección Chilena saldrá de Juan Pinto Durán para juntarse con los abogados del Manchester City y firmar el contrato acá en Santiago, previo al duelo de la Roja ante Paraguay.

El anuncio se oficializará en breve.

Alexis close to sign for City for £55 + £5. Arsenal asked for few hours to sign Thomas Lemar, which they confident they are going to do

— Guillem Balague (@GuillemBalague) 31 de agosto de 2017