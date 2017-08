Andrés Velasco respalda a Rodrigo Valdés: “Si un ministro no está cómodo tiene la libertad de irse”

Además criticó al gobierno de Bachelet.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco respaldó a su homónimo Rodrigo Valdés, quien podría renunciar luego de un impasse debido a que el Comité de Ministros rechazara la aprobación al proyecto minero portuario Dominga.

Tras un miércoles muy tenso en La Moneda, este jueves podría haber fuertes decisiones, por lo que el ex secretario gubernamental salió a dar su opinión luego de vivir un episodio muy similar.

“Pasé algunos momentos desagradables, pues la pega de Ministro de Hacienda es bastante ingrata y por eso celebro que el Ministro Valdés esté haciendo su mejor esfuerzo en su puesto, comenzó el actual candidato a Senador.

Añadió que “en esto se tiende a sobre interpretar un poco. No tengo claro qué tanto le quitaron el piso al Ministro Valdés, pero claro está que para un Ministro de Hacienda, trabajar en un lugar tan desordenado, con una coalición que se está quebrando con un populismo grande, eso es ingrato y difícil”.

“No tengo la más mínima idea si Rodrigo Valdés va a renunciar y obvio que hay antecedentes que no están en la luz pública y quién sabe lo que se dice dentro de La Moneda, quiero aclarar que yo estuve en ese lugar y había cosas que no salían afuera. Un ministro puede servir al país cuando esté cómodo para hacer su pega y si no están esas condiciones, tiene la libertad de irse”, prosiguió.

Explicando lo sucedido en la cartera de Hacienda, Velasco argumentó que “este episodio nos deja dos lecciones, primero el Comité de Ministros es un pésimo sistema, porque existe la ficción que los Seremis en la primera ronda y los ministros después puedan actuar y tomar decisiones sin presiones políticas y eso es una ficción total. Segundo, yo sospecho que el comentario de Rodrigo Valdés iba más allá que este episodio en particular, pues en la izquierda se piensa que el Estado debe hacer todo y la gente de Derecha cree que el mercado lo hace todo sin ningún tipo de política. Al final, los que pagan el pato son los ciudadanos”.

En ese sentido, Velasco criticó al gobierno de Michelle Bachelet. “Lo que está en juego aquí no es un proyecto, sino la capacidad de un Gobierno para conducir un país. Las peleas entre ministros son una mala idea y pasó cuando me agarré de las mechas con el ministro Andrade y con varios otros. Eso tiene que ver con cierto desorden al interior de los gabinetes. Esas discusiones son a puertas cerradas y no por los diarios”, declaró.

Cerró expresando que “tras todo lo que se ha visto, el legado de este actual gobierno va a dejar mucho que desear”.