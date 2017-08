[VIDEO] La desesperada canción que un hincha del Arsenal le dedicó a Alexis Sánchez

Se convirtió en viral.

A sólo horas que se cierre el Libro de Pases en Europa, la teleserie de Alexis Sánchez sigue copando portadas debido a que aún no se oficializa su permanencia en Arsenal o su traspaso al Manchester City.

Es por eso que los hinchas Gunners no pueden más con los nervios por saber si su principal estrella seguirá un año más en el Emirates Stadium de Londres y hacen de todo para intentar convencer al chileno que se quede.

Es así como un joven fanático del Arsenal le dedicó una romántica canción a Alexis y ya es todo un viral en redes sociales:

BREAKING: Alexis Sanchez will stay at Arsenal, having been convinced to stay by this Arsenal fan. 😂👏pic.twitter.com/9x5JXLRHR3

— سوف لويس (@WLEWIIS) 31 de agosto de 2017