Nuevo ministro de Economía mostró su postura respecto a los proyectos y el medio ambiente

Jorge Rodríguez Grossi entregó sus primeras impresiones sobre su cartera.

Recién asumido como ministro de Economía, luego de la salida de Felipe Céspedes, Jorge Rodríguez Grossi entregó sus primeras declaraciones en torno al desarrollo económico que pretende el Gobierno, y también a la polémica por los proyectos mineros y el medio ambiente.

“Yo creo que el desarrollo económico requiere innumerables variables, entre ellos el crecimiento pero también el medio ambiente. Al final de cuentas, lo que importa es el bienestar de las personas y en eso estamos trabajando“, señaló el titular de la cartera según consignó La Tercera.

Y es que el conflicto por el proyecto Dominga, que provocó la salida del ahora ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, es un tema que seguirá dando qué hablar, pero que Rodríguez no quiso referirse al respecto por no conocer en detalle el tema, “no puedo opinar”, indicó.

Por otra parte, consultado por el equipo que conformó con el ahora ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, se mostró confiado debido a que “ya fuimos equipo hace algunos años atrás y espero que nos vaya muy bien en este caso… (…) Con esto se está dando la señal de que hay buenos recursos humanos para desempeñarse”.