Sebastián Piñera: “Hoy día la solución no es un cambio de gabinete”

Además, insistió en que “tenemos un mal Gobierno y un gran país”.

El ex Presidente de la República y actual candidato a La Moneda de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se refirió al cambio en el gabinete económico en el Gobierno asegurando que esa no es la solución.

“El desorden, la división, el conflicto, y la confusión que existe hoy en día en el Gobierno de la Nueva Mayoría le ha causado un grave daño a Chile y a los chilenos, y muy especialmente a las familias más vulnerables y a los sectores de clase media”, comentó.

Agregando que “Hoy día la solución no es un cambio de gabinete, el verdadero problema no son las personas, son las malas ideas, la incompetencia, la irresponsabilidad, el mal diseño de las políticas públicas, la mala gestión del Gobierno, y por tanto la verdadera solución no es cambiar personas es cambiar el Gobierno”.

Para Piñera “Un Gobierno que recupere la unidad y la confianza entre los chilenos, que ponga las prioridades de la gente en el corazón de las prioridades del Gobierno”.

Finalmente, manifestó que “un Gobierno que permite que nuestra economía vuelva a crecer con fuerza, a crear empleos, a mejorar los salarios y las pensiones, a mejorar la calidad de la salud y educación (…) Tenemos un mal Gobierno y un gran país”.