Ésta es la entrevista que concedió Ignacio Lastra sólo horas antes del accidente

Conmoción ha causado el horrible accidente protagonizado por Julia Fernández e Ignacio Lastra. Esto luego de que el automóvil en que viajaban terminara en llamas en medio de Avenida Providencia. Y pese a que la modelo terminó con quemaduras leves y una fractura en la clavícula, su novio se encuentra en estado crítico y con más del 80 por ciento de su cuerpo quemado.

Y tras el hecho que mantiene al joven de 27 años internado en la Unidad de Paciente Crítico de la Clínica Indisa, salió a la luz la entrevista que concedió sólo horas antes del grave incidente. Una conversación que dio al programa ‘Vanguardistas’ del Canal Vive, y la que sería emitida este viernes.

En ella confesó su amor por Julia Fernández, pese a que reconoció que desde hace algunos días estaban algo distanciados. Dijo que lo que sucedió con ella en el reality fue especial. “Si. Julia me enamoró porque comenzamos siendo grandes amigos. Yo jamás la miré con otros ojos. Estoy seguro que ella tampoco. Incluso comentábamos nuestras relaciones, nuestros amoríos. Y de repente no me di cuenta en qué momento. No sé cómo pasó, que me enamoré de la mina. Y me enamoré sin que antes me gustara”.

En el espacio que conduce María Jesús Matthei, el ex chico reality afirmó que “es la persona que provoca más cosas en mí. Y haría cualquier cosa, porque lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, independiente de si estamos ahora o no. Nos tenemos mucho aprecio, mucho cariño. Y yo siempre estoy dispuesto a que, no sé poh, olvidar algunas cosas, tratar de mejorar otras, y estar juntos. Ahora no me veo con otra mujer que no sea ella, la verdad”.

Incluso le envío un emotivo mensaje a la mujer por la que horas más tarde colocaría en riesgo su vida. “Bueno, vamos. Julia, lo sabes, porque te lo dije, volvieron nuestras conversaciones. Espero que todo mejore, porque hemos tenido una relación un poco tormentosa, con ida y venidas muy grandes. Te amo mucho y espero que todo salga bien, juntos o separados. Siempre nos deseamos lo mejor. Un beso y te amo”.