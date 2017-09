Walker critica al Gobierno de Bachelet por tema económico: “Acá hay improvisación y desprolijidad”

Respaldó al ministro Valdés.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el senador por Valparaíso Ignacio Walker (DC) dio su parecer sobre la renuncia del ministro Valdés y todo el equipo económico del gobierno de Michelle Bachelet.

El ex secretario de gobierno indicó que “no podemos hacer es minimizar lo que ocurrió ayer. Es la primera vez en 27 años, desde que recuperamos la Democracia, que renuncia todo el equipo económico. El ministro Valdés sintió que no tenía respaldo político y no había compromiso con el crecimiento económico y por incomodidad renunció. Esto no fue el Caso Dominga, sino que rebasó el vaso, pues el equipo económico sintió que para el Gobierno el crecimiento no era una prioridad”.

Explicó que “esto se produce porque desde el primer año de este Gobierno, que es mío y lo será hasta el 11 de marzo, porque la DC es un partido leal, no ha tenido reglas claras y equitativas, el crecimiento no tiene piloto económico. Este no es un tema sectorial del Ministerio de Hacienda, sino un tema político”.

Walker añadió que “en 25 años hemos creado un Ministerio de Medio Ambiente, tribunales de Medio Ambiente y toda esa institucionalizad fue perforada y por eso el ministro de Economía se fue del consejo, no votó y renunció”.

Finalmente, el senador por Valparaíso aseveró que “con Nicolás Eyzaguirre fuimos colegas en el Gobierno de Lagos y fui testigo como él fue capaz de impulsar una agenda pro crecimiento, por eso espero que retome la agenda pro crecimiento que impulsamos en el gobierno de Ricardo Lagos. Por eso espero que ahora nos aboquemos en dos temas: la delincuencia y el crecimiento”.