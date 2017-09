Encuesta CEP: 55,9% cree que Sebastián Piñera será el próximo Presidente

Además, es el candidato más confiable.

El ex Presidente de la República y actual carta de Chile Vamos a La Moneda, Sebastián Piñera, sigue liderando las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre y donde un 26% piensa que es el candidato más honesto y confiable.

De acuerdo a los datos entregados este viernes por la encuesta CEP, un 55,9% cree que Piñera será el próximo Presidente de Chile y un 7,8% de los encuestados se inclina por el senador, Alejandro Guillier, y un y 3,6% piensa que será Beatriz Sánchez.

Mientras que, ante la interrogante por quién votaría si las elecciones fueran este domingo se indicó que un 32,5% lo haría por Piñera, 16,4% por Guillier y 13,3% por Sánchez.

En relación a una posible segunda vuelta Guillier sigue siendo el candidato más competitivo frente al ex Mandatario: Piñera 42% vs Goic 19%; Piñera 39% vs 27% Sánchez; Piñera 39,5% vs 31,1 Guillier.

Cabe mencionar, que tanto Guillier como Piñera marcan un 40% de evaluación positiva entre quienes declaran conocerlos.