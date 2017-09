Sebastián Piñera cuestiona al gobierno de Bachelet: “Lo que de verdad hace sufrir a la gente es un país que no crea trabajos”

El candidato presidencial de Chile Vamos está marcando un 40% de respaldo en la Encuesta CEP.

Sebastián Piñera encabeza todas las encuestas en la carrera presidencial, convirtiéndose según los estudios especializados en el favorito para llegar a La Moneda el próximo año.

El abanderado de Chile Vamos analizó durante este sábado el cambio de gabinete tras la renuncia del equipo económico. “Refleja que los niveles de división, conflicto, desorden y confusión que estamos observando en el Gobierno son una muestra de la falta de liderazgo y falta de compromiso. Su verdadero problema hoy no es un ministro más o un ministro menos. El verdadero problema son malas políticas públicas, falta de liderazgo, mala gestión, falta de un norte claro (…)”, sostuvo el empresario.

Pero sus cuestionamientos no solo se direccionaron en esta materia, ya que responsabilizó directamente a Michelle Bachelet del escenario económico nacional. “Lo que de verdad hace sufrir a la gente es un país que no crea trabajos, que no mejora los salarios, que está asfixiando a las pymes, que no le da oportunidades a la clase media”, argumentó.