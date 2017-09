Conductor chocado por Ignacio Lastra contó sus sensaciones tras el accidente

Luis Ponce se confesó tras el accidente.

El recuerdo aún lo tiene fresco en la memoria, y no es para menos, ya que el accidente de Ignacio Lastra ha sido lo más comentado en los últimos días.

La otra parte involucrada, Luis Ponce, el chofer chocado por Ignacio, habló con el diario Las Últimas Noticas y confesó no sentir rabia. “¿Me podrías creer que no tengo rabia? No la he sentido. Tuve pena cuando vi mi vehículo destrozado por todo el cariño y dinero que invertí en él, pero no podía tener rabia si vi a gente quemándose y un auto explotando“,

Además habló de cómo se sintió en aquel lamentable momento. “No podría describir el sentimiento exacto, porque estaba paralizado y muy preocupado por lo que le sucedía a esta pareja (…) Imagínate que siempre manejo un extintor en la parte del copiloto y no atiné a nada. Siempre ando con cables para hacer puentes a autos que se quedan parados. Me siento mal por no haber reaccionado”.