Vocalista de Villa Cariño lanza dura respuesta a quienes criticaron su relación con hija de Bachelet

Pese a estar acostumbrado a la fama, estas últimas semanas Max Vivar ha tenido que lidiar con el lado menos bonito de ella. Esto porque su romance con Sofía Henríquez, la hija menor de la Presidenta Michelle Bachelet, le ha traído una lluvia de críticas frente a las que había preferido guardar silencio. Eso hasta ahora…

Finalmente, el vocalista de Villa Cariño, una de las bandas de cumbia más populares del momento, decidió defenderse de los ataques a través en una sincera entrevista a Emol. “Yo vivo mi vida tranquilo. Mi militancia política la tengo siempre clara; sigo siendo Frenteamplista, soy militante del Movimiento Autonomista, y sigo encontrando que la música es una herramienta de lucha. Eso no cambia, no cambió y no cambiará”, dijo respondiendo a quienes lo tildaron de inconsecuente. Entre ellos el rapero chileno Portavoz, quien a través de Facebook lanzó toda su artillería, señalando que él hacía “el intento profundo de ser diplomático, dialogante, tolerante, buena onda… y aparecen estas… (sic). Zorrones kls, posan de rebeldes, y son las bandas de la juventud de gobierno. Puaj!”.

El cantante, que se ha transformado en uno de los ídolos juveniles del momento, afirmó que en los personal se encuentra feliz. “En este minuto de mi vida me siento muy enamorado y contento, entonces por qué no cantarle también a ese amor”, recalcó en la conversación.