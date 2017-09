Juan Antonio Pizzi revela estado de ánimo de Alexis Sánchez y confirma a Esteban Paredes

No puso en duda el nivel de sus jugadores.

Juan Antonio Pizzi avisó que ya tiene toda la estrategia para enfrentar este martes, desde las 17:00 horas, a la Selección de Bolivia en la altura de La Paz por la importante antepenúltima fecha de Eliminatorias.

El entrenador brindó la conferencia de prensa previa en la ciudad de Calama y acá te dejamos las frases más importantes que entregó, en relación a Alexis Sánchez, Esteban Paredes y el momento de la Roja:

ÁNIMO DE LOS JUGADORES

En el mundo del fútbol, los jugadores por naturaleza tienen una capacidad muy grande de equilibrarse enseguida y cambiar de estados de ánimos. Eso sucede en todos los futbolistas. Lógicamente lleva un tiempo que hay que hacer el duelo, pero rápidamente ya hay que pensar en el siguiente objetivo y la revancha en Bolivia.

ALEXIS SÁNCHEZ

El cariño que le expresó la gente acá en Calama fue muy importante para él. Siempre se le reconoce y valora a Alexis y coincidió con la circunstancia ajena a cualquier preparación que fue el cierre del Libro de Pases en Europa el mismo día que jugamos una fecha de Eliminatorias. Pero una vez ya terminada esta inquietud sobre su futuro le permitirá recuperar poco a poco su mejor firma que es indispensable para el desarrollo de la Selección.

ESTEBAN PAREDES

Decidimos hacerle un estudio de control a Esteban por un golpe que tuvo en el partido ante la U, pero está a disposición y será tomado en cuenta para mañana.

ESQUEMA ANTE BOLIVIA

Lo de cambiar el esquema no lo veo tan perjudicial. Somos un buen equipo y los jugadores se adaptan a distintas formas tácticas de realizar su trabajo. Lo que coincido con Marcelo (Díaz) en que no cambiaremos la intensidad y agresividad que debemos tener a la hora de afrontar los partidos.

BAJAS

Desde que estoy acá hemos debido sortear bajas importantes y siempre hemos tratado de reemplazar esas individualidades con otras, pero siempre haciendo hincapié en lo colectivo. En esta convocatoria llamamos jugadores sabiendo que alguno podía quedar marginado por las tarjetas amarillas y por eso tenemos dentro del plantel tenemos nombres para mantener lo que habitualmente hacemos.

TABLA DE POSICIONES

Mañana jugamos contra Bolivia y tenemos que ganar los puntos en disputa. Después vendrán dos partidos más que debemos encarar con la misión de ganarlos. No me gusta especular con cosas que puedan pasar, porque no es conveniente. El hecho que estemos sobre el final de las Eliminatorias hace que todos los partidos sean muy importantes y esta presión irá en aumento.

JUEGO POR LA ALTURA

Tenemos que utilizar las armas que más nos convengan teniendo en cuenta la altura de La Paz que es un tema puntual. Hay que ver también el estado del campo de juego, las posiciones de los rivales y en base a eso tratar de armar el mejor plan para obtener el mejor resultado. Ya tenemos listo el plan y mañana trataremos de llevarlo a cabo.

IMPORTANCIA DEL PARTIDO

Es un partido donde tenemos la oportunidad de competir por tres puntos que son muy importantes, pero aún tenemos seis puntos más en disputa tras esto e incluso perdiendo, los seis puntos que vendrán serán igual de importantes que estos. No definiremos nuestra participación en el Mundial ante Bolivia.